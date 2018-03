Sturm freut sich über Einnahmen und Stadion-Ausbau

Fortschritte bei der Planung des Stadionausbaus in Unterpremstätten - © APA

Der SK Sturm Graz darf sich in seiner sportlich erfreulich verlaufenden Saison über zusätzliche Einnahmen freuen. Wie Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft der Steirer, am Dienstag vermeldete, gibt es im Bereich Sponsoring einen Spitzenwert in der Vereinsgeschichte. Beim Thema Stadionausbau steht der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga indes vor einer entscheidenden Weichenstellung.