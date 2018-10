Hochwasser in Muhr: Hilfe durch Katastrophenfonds zugesichert

Unermüdlich räumen die Einsatzkräfte und Helfer in ganz Salzburg nach der Unwetternacht auf. Hochwasser und Sturm richteten zahlreiche Sachschäden an, das Ortszentrum von Muhr wurde überschwemmt. Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) machte sich am Dienstag ein Bild von der Lage und sichert zu: „Es gibt schnelle und unbürokratische Hilfe aus dem Katastrophenfonds.“