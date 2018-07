Sturm lieferte zwiespältige Generalprobe für Ajax-Spiel ab

Sturm geriet immer wieder in Bedrängnis - © APA

Sturm Graz hat am Samstag zum Fußball-Bundesliga-Start die eingeplanten drei Punkte geholt – allerdings nicht gerade auf berauschende Art und Weise. Das mühevolle Heim-3:2 gegen den TSV Hartberg ließ die Hoffnung auf ein Wunder in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam nicht wirklich größer werden. Am Mittwoch müssen die Steirer in Graz das 0:2 aus dem Hinspiel aufholen.