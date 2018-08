Österreichische Vereine in Europa League mit Niederlagen

Truyols brachte AEK nach einem Patzer von Jörg Siebenhandl unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung. Kurz nach dem zweiten Treffer durch Ivan Trickovski (74.) wurde der schwedische Unparteiische Fredrik Klyver an der Seitenlinie von einem aus dem Fansektor geworfenen Trinkbecher getroffen und lag stark blutend auf dem Rasen. Schiedsrichter Mohammed Al-Hakim schickte die Teams in die Kabine, die Partie wurde dann nach fast 40 Minuten Unterbrechung fertig gespielt. Stefan Hierländer sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.

Wie die Polizei bekannt gab, wurde der Werfer gefasst. Er wurde anhand der Videobilder klar identifiziert. Es ist zu erwarten, dass die UEFA zumindest eine Geldstrafe aussprechen wird. Sturms Aufstiegschance ins Play-off der Europa League – wo voraussichtlich Trencin (4:0 gegen Feyenoord Rotterdam) warten würde – ist darüber hinaus nur noch klein. Das Rückspiel in der AEK-Arena von Larnaka erfolgt kommenden Donnerstag (17.30 Uhr MEZ). Für Sturm war es die zehnte Heimniederlage im Europacup in Folge. Sie war durchaus verdient. Die Gäste waren bei Temperaturen klar über 30 Grad ballsicherer, aber auch spielstärker, beweglicher und in ihren Aktionen zielgerichteter.

Besiktas schlägt LASK nur knapp

Mit einer durchaus achtbaren 0:1-(0:1)-Niederlage bei Besiktas Istanbul hielt indes der LASK die Chancen auf den Aufstieg ins Quali-Play-off der Fußball-Europa-League am Leben. Der Außenseiter geriet am Donnerstag durch Ryan Babel (6.) zwar denkbar früh in Rückstand, schenkte dem Champions-League-Achtelfinalisten der Vorsaison aber keinen Zentimeter und fand auch Ausgleichschancen vor. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag (19.45 Uhr) auf der Linzer Gugl. Sollte die Elf von Trainer Oliver Glasner dann tatsächlich eine Sensation schaffen, würde man im Play-off wohl auf Partizan Belgrad treffen. Die Serben setzten sich im Hinspiel beim dänischen Vertreter Nordsjaelland mit 2:1 durch.

Rapid blamiert sich in Bratislava

Rapid Wien vollendete einen verpatzten Europacup-Abend aus österreichischer Sicht. In der dritten Qualifikations-Runde verloren die Wiener bei Slovan Bratislava völlig verdient mit 1:2 (1:1). Dabei gingen die Wiener durch Stefan Schwab schnell in Führung (12.), Slovan gelang durch Vasil Boschikow noch vor der Pause der Ausgleich (29.). Für die Entscheidung sorgte Rapid-Verteidiger Mateo Barac mit einem Eigentor (49.). Rapid konnte auch die große Chance auf den Ausgleich nicht nutzen, Deni Alar vergab in der 83. Minute einen Elfmeter. Die befürchteten Fan-Ausschreitungen blieben vor und während des Spiels aus. Das Rückspiel geht am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) im Allianz-Stadion in Szene.

(APA)