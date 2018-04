Sturm zerstörte antike Säulen am Taj Mahal in Indien

Sandstein-Minarette stürzten um - © APA (AFP)

Ein heftiger Sturm hat zwei antike Säulen am Taj Mahal in Indien zerstört. Die vier Meter hohen Sandstein-Minarette mit kunstvoll verzierten Spitzen stürzten in dem Unwetter am Mittwochabend um und zerbrachen, wie ein Vertreter der indischen Archäologiebehörde am Donnerstag sagte.