Sturmtief Siglinde: Windhöhepunkt zu Mittag erwartet

Zwischen einem Hoch über Westeuropa und Tief Siglinde über dem Baltikum liegt Österreich derzeit in einer stürmischen Nordwestströmung. Mittwochfrüh wurden beispielsweise am Salzburger Flughafen Böen mit über 60 km/h gemessen, in Katschberg wurden Windspitzen von rund 80 km/h erreicht, am Sonnblick gar über 100 km/h, informierte Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf S24-Anfrage.

Sturmhöhepunkt zu Mittag erwartet

“Im Tagesverlauf wird sich der Wind noch etwas verstärken. Der Höhepunkt sollte zur Mittagszeit erreicht sein, dann werden die Böen wieder abflauen”, so die Meteorologin. Besonders betroffen seien der nördliche Flachgau und der Lungau. In den inneralpinen Tälern könne der Wind kaum durchgreifen, aber auf den Bergen sei mit Orkanböen von über 100 km/h zu rechnen.

Dazu erwarte man im Tennengau, Pongau und Pinzgau mehr Niederschlag. “Im Nordstau der Berge können durchaus größere Mengen zusammenkommen”, sagt Markl. So hat es in Abtenau (Tennengau) am Dienstagabend bereits sechs Liter pro Quadratmeter geregnet, am Mittwoch sollen es an die 22 Liter sein. In der Stadt Salzburg werden am Mittwoch an die sieben Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Eine detaillierte Prognose für eure Gemeinde findet ihr HIER.

Sturmeinsätze für Salzburger Feuerwehren

In der Nacht auf Mittwoch mussten die Salzburger Feuerwehren bereits vereinzelt zu Sturmeinsätzen ausrücken. Die Feuerwehr Seekirchen (Flachgau) wurde gegen 5.30 Uhr alarmiert, da im Gebiet Schreiberg mehrere Bäume über die Straßen gestürzt waren. Auch im Gemeindegebiet von Adnet (Tennengau) war entlang der Wiestal Landesstraße ein Baum umgeknickt.