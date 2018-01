Sturmwarnung für viele Regionen Österreichs

Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h werden erwartet - © APA (dpa)

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für Mittwoch und Donnerstag wegen des Sturmtiefs Burglind für zahlreiche Regionen Österreichs Sturmwarnungen ausgegeben. Die höchsten Windspitzen sind am Mittwoch zu erwarten. Der Durchzug einer Kaltfront sollte in vielen Regionen zu Mittag und am Nachmittag kurzzeitig heftige Sturmböen, meist aus West, zwischen 80 und 100 km/h bringen.