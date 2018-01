Sturmwarnung für weite Teile Salzburgs

Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Wetterdienst UBIMET am Mittwoch mitteilten, zieht ab Mittag von Nordwesten her eine massive Kaltfront des Sturmtiefs „Burglind“durch. Dabei breiten sich kräftige Regenschauer und lokal Gewitter aus, die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend wieder auf knapp unter 1.000 Meter.

Kaltfront bringt Sturm

Mit Kaltfrontdurchgang werden Windböen von 70 bis 90 km/h erwartet, im Flachgau und Teilen des Tennengaus können die Windböen aber lokal auch knapp über 110 km/h liegen. Örtlich sind sogar noch höhere Windspitzen möglich. Windschwächer bleiben die inneralpinen Bereiche.

Sturmwarnung für Teile Salzburgs (Stand, 3.1.2018, 9.15 Uhr)./ZAMG ©

Auch Regen und Graupelschauer

Neben dem Sturm gehen auch kräftige Regen- und Graupelschauer nieder, vom Norden Vorarlbergs bis ins Weinviertel können sogar Blitz und Donner dabei sein. Die Schneefallgrenze sinkt rasch auf 1.000 bis 700 m, in 2.000 m gehen die Temperaturen auf -4 bis -7 Grad zurück. Weitgehend verschont bleiben die Regionen von Osttirol bis ins Südburgenland. Nur vorübergehend kann hier am späten Nachmittag kräftiger Nordwestwind auffrischen. Zudem bleibt es vielerorts trocken.

Tauwetter und viel Regen am Donnerstag

Das Sturmtief „Burglind“ wird rasch von einem weiteren kräftigen Tief abgelöst. Die Warmfront dieses Tiefs greift schon in der Nacht auf Donnerstag auf Vorarlberg und Tirol über. Am Donnerstag tagsüber muss man von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sowie in weiten Teilen der Obersteiermark mit anhaltendem, kräftigem Regen rechnen. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf 1.500 bis 2.000 m. „In Summe kommen bis Freitagfrüh in diesen Regionen verbreitet 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammen, in den Staulagen, etwa im Arlberggebiet und im Außerfern, mitunter sogar deutlich mehr“, so Spatzierer. „In Kombination mit der starken Schneeschmelze steigt allmählich die Hochwassergefahr an kleineren Bächen und Flüssen an, zudem besteht große Lawinengefahr.“

Vergleichsweise wenig Regen gibt es von Osttirol bis ins Burgenland sowie im östlichen Flachland. In Osttirol und Kärnten kann es allerdings bis in manche Täler schneien.

Wetterberuhigung am Freitag

Eine landesweite Wetterberuhigung setzt sich am Freitag durch. Die Strömung dreht allmählich auf südliche Richtungen und damit beginnt nördlich des Alpenhauptkamms eine mehrtägige, sehr milde Südföhnphase. Die Frostgrenze steigt gegen 2.500 m und in den Föhntälern sind bis zu 12 Grad möglich. In vielen Tälern und Becken sowie im Flachland steigt allerdings die Nebel- und Hochnebelwahrscheinlichkeit langsam an. Dort bleibt es mit maximal 2 bis 8 Grad entsprechend kühler.