“Styx” unter Finalisten für Lux-Filmpreis des EU-Parlaments

Der Traumurlaub entwickelt sich zum Alptraum - © Schiwago Film/Amour Fou Vienna

Die deutsch-österreichische Koproduktion “Styx” von Wolfgang Fischer ist unter den drei Finalisten für den Lux-Filmpreis des EU-Parlaments, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Ebenfalls auf die Shortlist schafften es die Doku “The Other Side of Everything” der Serbin Mila Turajlic sowie “Woman at War” des Isländers Benedikt Erlingsson. Der Gewinner wird am 14. November verkündet.