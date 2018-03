Suarez, Cavani besorgten Uruguays 2:0-Sieg gegen Tschechien

Cavani traf per Fallrückzieher - © APA (AFP)

Die beiden Stürmerstars Luis Suarez und Edinson Cavani haben Uruguays Fußball-Nationalteam am Freitag in Nanning/China zu einem 2:0-Sieg im WM-Testspiel gegen Tschechien geführt. Suarez brachte das Team von Trainer Oscar Tabarez per Elfmeter in Front (10.), Cavani erhöhte mit einem Fallrückzieher (37.). Für Luis Suarez war es der 50. Treffer im Nationalteam. Er ist damit Uruguays Nummer eins.