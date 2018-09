Suchaktion im Lungau: Salzburger Wasserretter im Großeinsatz

Der vermisste Lungauer war am Sonntagabend nicht vom Angeln nach Hause gekommen. Seither wird intensiv in und entlang der Mur von Tamsweg bis Murau nach dem Pensionisten gesucht. Inzwischen konnten seine Angelroute und seine Jacke gefunden werden. Von dem Mann selbst fehlt allerdings noch jede Spur.

Großaufgebot an Einsatzkräften sucht nach 73-Jährigen

Unzählige Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und auch Hundestaffeln und Hubschrauberteams haben sich in den vergangenen Tagen bereits an der Suche beteiligt – leider vergebens. Zuletzt haben am Freitag fünf Polizeihunde mit ihren Dienstführern die Flussstrecke vom Angelplatz des 73-Jährigen bis zum Kraftwerk Bodendorf in St. Georgen am Kreischberg (Bez. Murau) in der Steiermark abgesucht.

Am Samstag sind nun zahlreiche Wasserretter von den Ortsstellen Niedernsill (Pinzgau), Pongau West 385, Bischofshofen, Altenmarkt (alle drei Pongau), Hallein (Tennengau), Stadt Salzburg, Wallersee (Flachgau) und Loibichl (Bez. Vöcklabruck) in den Lungau gekommen.

Witterung erschwert Suchaktion an der Mur

„Die Wetterlage macht die heutige Suchaktion besonders schwierig“, schildert Philipp Santner, Einsatzleiter und Katastrophenreferent der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg, im Gespräch mit SALZBURG24. Durch die Regenfälle sei der Wasserstand der Mur deutlich angestiegen und inzwischen mit einem Wildwasser zu vergleichen.