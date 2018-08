Der 28-Jährige war am Mittwoch gegen 15.00 Uhr zu einer Tour auf die 2.813 Meter hohe Vallüla aufgebrochen. Als der als sehr zuverlässig geltende Mann am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschien, wurde die Polizei verständigt. Eine Handypeilung ergab das Silvrettamassiv als möglichen Aufenthaltsort des 28-Jährigen. An der Suchaktion sind mehrere Bergrettungen, Hundeführer und die Alpinpolizei beteiligt. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.

(APA)