Suche nach Atomendlager in Österreich: Kritik an Ministeriumsentwurf

Bis zu einer Lösung lagert Österreichs radioaktiver Abfall im Forschungszentrum Seibersdorf. - © APA/Pfarrhofer/Archiv

Das Umweltministerium hat vergangene Woche auf seiner Internetseite einen Entwurf des Nationalen Entsorgungsprogramms für radioaktiven Abfall aus Medizin, Industrie und Forschung veröffentlicht. Damit wurde die Standortsuche für ein heimisches Atommüll-Endlager gestartet, berichtete Global 2000 am Dienstag in einer Aussendung. Die Umweltschutzorganisation bemängelte “offene Punkte” in dem Papier.