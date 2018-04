Suche nach Frauenleiche im Neusiedler See wird fortgesetzt

In der Ruster Bucht war ein menschlicher Torso entdeckt worden - © APA (Fohringer)

Die Suche nach fehlenden Körperteilen einer vor zehn Tagen in der Ruster Bucht am Neusiedler See entdeckten Frauenleiche ist am Montag von Cobra-Tauchern mit Unterstützung von Suchhunden großflächiger fortgesetzt worden. “Die Suche wird vor Ort angepasst – je nach allfälligen Ergebnissen”, sagte Verena Strnad, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur APA.