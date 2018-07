Suche nach Migranten aus Österreich: Bahnhof Rosenheim gesperrt

Der Bahnhof wurde für die Suche gesperrt. - © Polizeiinspektion Rosenheim

Wegen der Suche nach Flüchtlingen, die auf einem aus Österreich kommenden Güterzug illegal eingereist waren, ist am gestrigen Samstag der Bahnhof im bayerischen Rosenheim zwei Stunden lang für den Zugverkehr gesperrt worden. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suchaktion eingesetzt, berichtete die deutsche Bundespolizei in der Nacht auf Sonntag in einer Aussendung. Sieben Afrikaner wurden gefasst.