Suche nach vermisstem Angler im Lungau: “Chancen schwinden mit jeder Stunde”

An der Suche beteiligt war Dienstagnachmittag auch ein Polizeihubschrauber aus Klagenfurt. Mit einer am Heli montierten FLIR-Kamera, die eine Beobachtung aus großer Höhe mit hoher Auflösung zulässt, wurde nach dem Angler gesucht. Auch dieser Einsatz verlief allerdings negativ. “Für Mittwochnachmittag ist nun wieder eine größere Begehung der Feuerwehr Tamsweg geplant”, gibt Einsatzleiter Philipp Santner von der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg im Gespräch mit SALZBURG24 an.

Einsatzbesprechung am Mittwoch

Nach wie vor sind Kräfte der Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung an der Mur im Einsatz, allerdings nicht mehr in der Stärke wie in den vergangenen Tagen. “Wir können nicht mehr alle Kräfte den ganzen Tag über im Einsatz haben, das sind ja zu einem großen Teil Freiwillige”, so Santner. In einer Einsatzbesprechung soll daher Mittwochvormittag das weitere gemeinsame Vorgehen koordiniert werden.

Mur: Wetterumschwung erschwert Suche

Der für Donnerstag erwartete Wetterumschwung dürfte dabei die laufende Suchaktion erschweren. “Je nachdem, wie dann die Wasserführung oder Wassereintrübung ausschaut, wird dann auch die Einsatztaktik entsprechend angepasst”, erklärt der Einsatzleiter. Fix geplant ist derzeit noch eine größere Suchaktion der Wasserrettung am Samstag.

“Aufgeben wollen wir nicht”

Auch wenn ein glückliches Ende der Suchaktion immer unwahrscheinlicher wird, die Stimmung unter den Einsatzkräfte ist nach wie vor gut, wie Santner weiß: “Die sind motiviert, das sind Profis. Die Chancen, den Abgängigen lebend zu finden, schwinden natürlich mit jeder Stunde. Aufgeben wollen wir aber dennoch nicht.”