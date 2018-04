In Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagnachmittag eine Suchaktion nach einem vermissten Taucher angelaufen. Das bestätigten Feuerwehr und Polizei. Neben den Feuerwehren von Steinbach und Unterach standen auch Taucher im Einsatz.

Der Vermisste soll dem Vernehmen nach mit einem Unterwasser-Scooter getaucht haben, als er verschwand. Laut Polizei war er mit mehreren Begleitern unterwegs, die kurz nach 14.00 Uhr Alarm schlugen, als er nicht mehr an die Oberfläche kam. Der Sucheinsatz dauerte am Abend noch an. Der Attersee ist ein bei Tauchern sehr beliebtes Revier, manche Bereiche gelten allerdings als tückisch. Jedes Jahr kommt es zu schweren Unfällen, oft auch mit Toten. (APA)