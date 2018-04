Suche nach vermisstem Taucher im Attersee

Neben den Feuerwehren von Steinbach und Unterach standen auch Taucher im Einsatz (Symbolbild). - © Bilderbox

In Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagnachmittag eine Suchaktion nach einem vermissten Taucher angelaufen. Das bestätigten Feuerwehr und Polizei.