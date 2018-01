Öltanker vor Chinas Küste droht zu explodieren

Ein iranischer Öltanker, der am Samstag vor der chinesischen Küste in Brand geraten ist , könnte in die Luft gehen. Der Tanker drohe “zu explodieren oder zu sinken”, teilte das chinesische Verkehrsministerium am Montag mit. Bisher gebe kein Lebenszeichen von der Besatzung auf dem brennenden Schiff.