Suche nach Vermissten nach Öltankerbrand vor Chinas Küste

Feuer auf dem Tanker "Sanchi" - © APA (AFP)

Die amerikanische Marine hat sich mit einem Aufklärungsflugzeug an der Suche nach den vermissten 32 Seeleuten des brennenden Öltankers vor der chinesischen Ostküste beteiligt. Das Flugzeug vom Typ P-8A Poseidon habe am Sonntag ein Seegebiet von geschätzten 12.000 Quadratkilometern abgesucht, bevor es zum Stützpunkt in der japanischen Hafenstadt Okinawa zurückgekehrt sei, berichtete die US-Marine.