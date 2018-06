Suche nach Vulkanausbruch in Guatemala eingestellt

Szenen der Verwüstung nach dem Vulkanausbruch - © APA (AFP)

Wegen Schlammlawinen und starken Regens haben Helfer um den Volcan de Fuego (Feuervulkan) in Guatemala ihre Suche nach weiteren Opfern einstellen müssen. Bewohner und Einsatzkräfte in der Nähe des Dorfes El Rodeo mussten das Gebiet sofort verlassen, wie der Katastrophenschutz des lateinamerikanischen Landes am Montagabend (Ortszeit) mitteilte.