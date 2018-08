Suchtexperten gegen Jugend-Arbeit in Gastro-Raucherräumen

Junge Mitarbeiter sollen vor "blauem Dunst" bewahrt werden - © APA

Die Österreichische ARGE Suchtvorbeugung und die Vorarlberger Suchtprophylaxe-Institution Supro kritisieren die Pläne von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die Beschäftigung von Unter-18-Jährigen in Raucherräumen in der Gastronomie auf eine Stunde pro Arbeitstag zu beschränken. Man plädiere dafür, Jugendliche gar nicht bei Passivrauch arbeiten zu lassen, so die Suchtexperten.