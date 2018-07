Suchtmittelbericht 2017: Anzeigen steigen auf 42.000

Die Polizei stellte im vergangenen Jahr 1.659 Kilo Cannabisprodukte, rund 70 Kilogramm Heroin, 71,4 Kilo Kokain, 446.465 Stück Ecstasy, 50,3 Kilo Amphetamine und fünf Kilo Methamphetamin sowie 633,5 Kilo Kath sicher.

Großfund von Ecstasy in Wels

Zum Vergleich: 2016 waren 87 Kilo Kokain, 69 Kilo Heroin, mehr als eine Tonne Cannabisprodukte, 30.000 Stück Ecstasy und 88 Kilo Amphetamine beschlagnahmt worden. Der enorme Anstieg bei Ecstasy resultiert aus einem Großaufgriff im Herbst 2017: In einem Lkw, der von den Niederlanden mit Ziel Türkei unterwegs war, wurden am Terminal Wels 404.900 Ecstasy-Tabletten gefunden.

Kickl: “Deliktzahlen alarmierend”

“Die Deliktzahlen sind alarmierend und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei in diesem Bereich ist daher dringend nötig”, wurde Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Aussendung des BK zitiert. Mit der am 1. Juni 2016 in Kraft getretenen Novelle zum SMG wurde das polizeiliche Vorgehen gegen Dealen im öffentlichen Raum erleichtert. Schwerpunktaktionen gegen Drogenhändler in Graz, Bregenz und Innsbruck werden laut BK heuer fortgesetzt.

63,2 Prozent der Verdächtigen Österreicher

Ungefähr die Hälfte der nach dem SMG angezeigten schweren Delikte wurden den Angaben zufolge von nicht-österreichischen Verdächtigen begangen, hieß es in der Aussendung. Einen massiven Anstieg bei den Verdächtigen gab es laut BK bei Afghanen: Deren Anzahl erhöhte sich im Jahresvergleich von 1.103 auf 2.025 Personen. 2017 erfolgten 25.043 Anzeigen gegen inländische und 14.612 Anzeigen gegen fremde Tatverdächtige wegen strafbarer Handlungen nach dem SMG. Der Österreicher-Anteil entspricht damit 63,2 Prozent, wie aus dem Suchtmittelbericht hervorgeht.

Darknet fordert Polizisten bei Drogenhandel

Als große Herausforderung sieht die Polizei einen starken Anstieg von im Darknet verkauften und mittels Briefen sowie Paketen zugestellten illegalen Suchtmitteln. Bestellt und verschickt würden vor allem synthetische Suchtgifte. “Besonders gefordert ist somit eine verstärkte, koordinierte und international abgestimmte Ermittlungsarbeit, die derzeit im Büro für Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt in enger Kooperation mit den Zollbehörden und der Polizei am Flughafen Wien-Schwechat umgesetzt wird”, hieß es.

Die Ermittlungen seien schwierig, da von der Kontaktaufnahme über die Verkaufsverhandlungen bis zur Bezahlung der gesamte Ein- und Verkauf über verschlüsselte Netzwerke abgewickelt wird. Dennoch zeige sich, dass der Online-Drogenhandel den Straßenhandel nicht verdrängt. Vielmehr werde der Handel auf Online-Plattformen genützt, um illegale Suchtmittel höherer Qualität zu erwerben und auf der Straße weiter zu verkaufen. Somit erfolgt durch den Internethandel eine Ergänzung des klassischen Straßenhandels.

(APA)