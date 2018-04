Südafrikas “Mutter der Nation” Winnie Mandela verstorben

Auch Winnie Mandela kämpfte Zeit stets gegen das rassistische Staatswesen und gilt vielen in ihrer Heimat als “Mutter der Nation”. Im Jänner dieses Jahres war sie mit Nierenproblemen in ein Krankenhaus in Johannesburg eingewiesen worden.

Der spätere Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verbrachte wegen seines Kampfes gegen die Apartheid 27 Jahre im Gefängnis, bei seiner Freilassung 1990 wurde er von Winnie empfangen. Das Paar hatte sich jedoch während der Gefängniszeit entfremdet und trennte sich 1992, nach 38 Jahren Ehe folgte 1996 die Scheidung.

(APA/dpa/ag.)