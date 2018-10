Südtirol-Wahl: Neofaschisten-Plakate sorgen für Aufregung

“‘Säubern und ausmerzen’ war auch die Sprache der Nationalsozialisten. So etwas darf in Südtirol keinen Platz haben”, erklärte SVP-Spitzenkandidat Kompatscher. Die italienischen Neofaschisten, die über drei Sitze im Bozner Gemeinderat verfügen, treten zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Südtirol an.

(APA)