Die Südtiroler Landtagswahl findet am 21. Oktober statt. Dieser Wahltermin wurde von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) in seiner Eigenschaft als Präsident der Regionalregierung in Absprache mit seinem Trentiner Amtskollegen festgesetzt.

Damit wurde der Termin in diesem Jahr um eine Woche früher angesetzt als bei den vergangenen Urnengängen. Dies hatte sich bereits abgezeichnet, weil der darauffolgende Sonntag in die Herbstferien an Südtirols Schulen fallen würde. Neu ist zudem, dass bereits unmittelbar nach Schließung der Wahllokale am Abend mit der Auszählung begonnen wird. Damit dürfte noch im Laufe der Nacht das Ergebnis vorliegen.