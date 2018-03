Suizid eines Oststeirers nach Brandstiftung im eigenen Haus

Mann zündete Brandbeschleuniger im Wohnzimmer seines Hauses an - © APA (FF HATZENDORF)

Ein 35-jähriger Oststeirer, der Montagfrüh in seinem eigenen Haus Feuer gelegt haben soll, ist tot. Er habe sich das Leben genommen und wurde nahe dem ungarischen Szentgotthard gefunden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Der Mann hatte am Montag kurz nach 4.00 Uhr Brandbeschleuniger im Wohnzimmer seines Hauses im Bez. Südoststeiermark verschüttet und dann angezündet.