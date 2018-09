Supermärkte fordern mehr Fläche: Landesrat Schwaiger kontert

Landesrat Josef Schwaiger kontert die Forderungen der Supermärkte nach mehr Fläche. - © Bilderbox

Mit Unverständnis reagiert der für Raumordnung zuständige Landesrat Josef Schwaiger auf die Forderung des Handelsverbandes nach mehr Spielraum bei der Flächenwidmung. „Supermärkte am Ortsrand in eingeschossigen Gebäuden und mit tausenden Quadratmetern durch Parkplätze versiegelte Fläche sind angesichts des überbordenden Bodenverbrauchs, teurem Wohnraum und fortschreitendem Klimawandel der falsche Weg“, so Schwaiger.