Susanne Brandsteidl koordiniert Wiener Beethoven-Jahr

Von der Bildung in die Kultur - © APA

Die ehemalige Wiener Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl wird das Beethoven-Jahr 2020 in Wien koordinieren. Das teilte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) am Montag in einer Aussendung mit. Brandsteidl ist derzeit Vorsitzende des Universitätsrats der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Als Stadtschulratspräsidentin musste sie nach der Wien-Wahl 2015 gehen.