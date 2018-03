Svindal will Feuz die Abfahrtskugel noch abspenstig machen

Der Norweger braucht in Aare auf jeden Fall einen Sieg - © APA (EXPA/Groder)

In der letzten alpinen Ski-Herren-Abfahrt der Saison am Mittwoch in Aare (10.30 Uhr/live ORF eins) geht es um die erste Kugel für Beat Feuz oder die dritte in dieser Disziplin für den Norweger Aksel Lund Svindal. Der Schweizer hat einen Vorsprung von 60 Punkten. Die Österreicher liegen derzeit außerhalb der Top Fünf, Ziel ist im letzten Abdruck den überfälligen Saisonsieg einzufahren.