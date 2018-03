Swiss-Flieger machte fünfstündige Zwangspause in der Luft

Der Flug musste abgebrochen werden - © APA (AFP/Archiv/Symbolbild)

Ein Airbus A330 der Swiss hat seine Reise nach New York am Freitagabend kurz nach dem Start in Zürich wegen eines Triebwerk-Problems abbrechen müssen. Vor der Landung in Zürich musste die Maschine mit 232 Personen an Board über fünf Stunden in der Luft Triebstoff verbrennen. An Bord des Airbus befanden sich 220 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder.