“Syndikat”-Autoren treffen sich zum “Criminale”-Festival

Es wird Lesungen, Vorträge, Diskussionen und Seminare geben. Höhepunkt ist die Verleihung des Friedrich-Glauser-Preises in den Kategorien “Kriminalroman”, “Debüt-Kriminalroman” und “Kurzkrimi” am 5. Mai. Insgesamt sind dafür 15 Titel nominiert. Die Preise sind nach dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser (1896-1938) benannt, der für die “Wachtmeister Studer”-Romane bekannt ist. Außerdem gibt es fünf Nominierte für den Hansjörg-Martin-Preis für den besten Kinder- und Jugendkrimi und einen Ehrenpreis für die österreichische Autorin Edith Kneifl. Sie wird für ihr Engagement für die deutschsprachige Kriminalliteratur gewürdigt.

Das Krimifestival “Criminale” wird seit 1986 jährlich an wechselnden Orten veranstaltet. Es ist Autorenkongress und Austauschplattform für alle mit dem Genre Verbundenen. Organisiert wird das Festival von der Autorengruppe “Syndikat”, in der etwa 750 Krimi-Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv sind. Im Vorjahr hatte das Festival in Graz stattgefunden.

(APA/dpa)