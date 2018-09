Syrer in Rebellenprovinz Idlib fordern Sturz von Assad

Die Demonstranten wollten “der Welt zeigen, dass sie sich noch immer den Grundlagen der 2011 begonnenen syrischen Revolution verpflichtet fühlen”, erklärte der Aktivist Ibrahim al-Idlibi aus der Stadt Idlib. “Sie wollen ein freies Syrien ohne die Assad-Familie.”

Die Region um Idlib ist das letzte große Rebellengebiet des Bürgerkriegslandes. Russland als Verbündeter der Regierung und die Türkei als Schutzmacht der Opposition hatten sich am Montag darauf geeinigt, eine entmilitarisierte Pufferzone an der Front in Idlib zu erreichten. Damit wollen sie eine Großoffensive verhindern, mit der die syrischen Regierungskräfte gedroht hatten.

Der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, erklärte am Freitag an, die Sicherheitskräfte seines Landes arbeiteten in Koordination mit den Russen daran, “terroristische Elemente” in Idlib zu beseitigen, auszuschalten oder zu entwaffnen. In der Region ist die radikalislamische Miliz Haiat Tahrir al-Sham (HTS) besonders stark. Sie steht ideologisch dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe und lehnt das für Idlib ausgehandelte Abkommen ab.

(APA/dpa)