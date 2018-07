Syriens Armee hisste Flagge am Rande der Golan-Höhen

Syrische Flaggen in einer Pufferzone am Rande der Golan-Höhen - © APA (AFP)

Nach vier Jahren hat die syrische Armee laut Aktivisten erstmals wieder die Nationalflagge in einer Pufferzone am Rande der von Israel besetzten Golan-Höhen gehisst. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag erklärte, übernahmen die Truppen von Machthaber Bashar al-Assad die Kontrolle über die zerstörte Stadt Quneitra und den wichtigsten Übergang zu den Golan-Höhen.