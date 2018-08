Syrische Armee bombardiert Rebellen in Idlib

Syrische Regierungstruppen begannen Rebellen in Idlib zu bombardieren - © APA (AFP/Archiv)

Die syrischen Regierungstruppen haben laut Aktivisten begonnen, Stellungen der Rebellen und Jihadisten in der nordwestlichen Provinz Idlib zu bombardieren. Artilleriegeschosse und Raketen gingen im Gebiet Jisr al-Shughur nieder, während die Armee zur Vorbereitung einer Offensive Truppen am Rande der letzten großen Rebellenbastion zusammenzog, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.