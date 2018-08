Syrische Armee vor großer Offensive in Idlib

Die Angriffe, die mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern durchgeführt wurden, richteten sich demnach auf Ziele in den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo. Die größte Stadt in diesem von den Rebellen kontrollierten Gebieten ist Idlib. Hunderttausende Rebellen und Extremisten waren nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens in die Provinz Idlib gebracht worden. Präsident Bashar al-Assad signalisierte jedoch, dass er letztlich auch dort die Kontrolle wieder übernehmen will.

Nach den Berichten der Kriegsbeobachter gibt es bereits seit einiger Zeit Hinweise auf eine bevorstehende Offensive. Die Regierungstruppen in der Region seien verstärkt worden. Am Donnerstag warf die syrische Armee zudem Flugblätter über den Rebellengebieten ab. Darin wurden die Menschen aufgefordert, die Wiederherstellung der staatlichen Gewalt zu akzeptieren. Der seit sieben Jahre andauernde Krieg nähere sich seinem Ende, hieß es. Nach Einschätzung der Beobachtungsgruppe sind die Luftangriffe ein weiterer Schritt zur Vorbereitung der Offensive.

Die Vereinten Nationen befürchten, dass diese eine neue Fluchtwelle auslösen könnte. Etwa 2,5 Millionen Menschen könnten sich dann in Richtung türkische Grenze bewegen.

(APA/ag)