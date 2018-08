Syrische Rebellen sprengen wichtige Brücken in Idlib

Das gab die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag bekannt. Mit der Sprengung wollen die Aufständischen den Vormarsch der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad erschweren. Dieser hat in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Truppen um Idlib zusammengezogen. Angesichts der drohenden Offensive verstärken die Rebellen ihrerseits ihre Verteidigungsstellungen, wie die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle erklärte, die ihre Informationen von Aktivisten in Syrien bezieht.

Derzeit laufen intensive Gespräche zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, um eine Offensive zu verhindern. Ankara, das im Fall eines Angriffs eine große Fluchtwelle befürchtet, ist zudem im Gespräch mit der Jihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham, die den Großteil von Idlib kontrolliert. Russland fordert ihre Auflösung, um eine Offensive zu verhindern, doch hat die Türkei nur sehr bedingt Einfluss auf die Allianz um den früheren Al-Kaida-Ableger Al-Nusra.

(APA/ag.)