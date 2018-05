Syrische Rebellen vor Abzug aus weiteren Orten bei Damaskus

Gemäß einer am Sonntag geschlossenen Vereinbarung mit der Regierung sollen demnach rund 5.000 Rebellen mit ihren Familien aus den Vororten der Hauptstadt abziehen.

Gemäß der Vereinbarung sollen die Rebellen in Gebiete in Nordsyrien verlegt werden, die noch unter Kontrolle der Aufständischen sind. Welche Rebellengruppen von dem Abkommen betroffen sind, teilte Sana nicht mit. In Babila, Jalda und Beit Saham galt in den vergangenen Jahren ein sogenanntes Versöhnungsabkommen, das den Rebellen die Kontrolle über die Ortschaften überließ, sie aber zu einer Waffenruhe verpflichtete.

Nach der Einnahme der Rebellenenklave Ost-Ghuta im April verstärkte Machthaber Bashar al-Assad den Druck auf die Aufständischen. Zahlreiche Rebellengruppen wurden inzwischen zum Abzug aus ihren Bastionen bei Damaskus gezwungen. Unter dem Druck der Armee willigten zuletzt auch frühere Al-Kaida-Kämpfer des Jihadistenbündnisses Hajat Tahrir al-Sham ein, das palästinensische Flüchtlingslager Jarmuk zu räumen.

