Tachinger See: Schwimmerin in Not verstorben

Einer couragierten Helferin war es am Dienstagabend gelungen, eine Schwimmerin (63) in Not ans Ufer des Tachinger Sees zu retten. Unter laufender Reanimation kam die Patientin in ein Krankenhaus, wo sie leider wenig später verstarb.