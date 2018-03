Banküberfall in OÖ: Täter passt Angestellte vor Dienstbeginn ab

Der Täter flüchtete mit Beute in nicht genannter Höhe. (Symbolbild) - © Bilderbox

In Nettingsdorf in der Gemeinde Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist Mittwochfrüh eine Bank überfallen worden. Der bewaffnete und maskierte Täter hatte laut Polizei eine Angestellte abgepasst, als diese gegen 7.30 Uhr an ihren Arbeitsplatz kam. Er drängte sie ins Innere der Filiale, verlangte Geld und fesselte sie anschließend mit einem Kabelbinder. Dann flüchtete er mit Beute in nicht genannter Höhe.