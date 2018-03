Tafeln retteten 2017 2,4 Millionen Kilo Lebensmittel

Rund 35.000 Armutsbetroffene konnten versorgt werden - © APA (dpa)

Der Verband der österreichischen Tafeln hat im vergangenen Jahr insgesamt 2.414.839 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel vor der Vernichtung bewahrt. Mit den Warenspenden wurden rund 35.000 Armutsbetroffene über Ausgabestellen sowie in 155 Sozialeinrichtungen in weiten Teilen des Bundesgebiets versorgt, wurde am Dienstag mitgeteilt. Das bedeute mehr als 4,8 Millionen Mahlzeiten.