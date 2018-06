Tag 38 im Grasser-Prozess

Meischberger wird weiter einvernommen - © APA

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere ist am Dienstag, am 38. Prozesstag, noch immer der Zweitangeklagte Walter Meischberger am Wort. Der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech (73), der schon länger nicht mehr zum Prozess gekommen war, ist mit einem Gutachten vom 22. Mai derzeit für verhandlungsunfähig erklärt.