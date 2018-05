Tag der Pressefreiheit: “Entwicklung besorgniserregend”

Mit dem Begriff "Fake News" wird die Presse diskreditiert - © APA

Die weltweite Entwicklung im Umgang mit Journalisten sei “besorgniserregend”, konstatierte die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp am Mittwoch anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am Donnerstag. Sie verwies dabei auf “Länder mit Despoten an der Macht, wie etwa in der Türkei”. Aber auch auf die Situation in Österreich, wo “Angriffe auf die Pressefreiheit zunehmen.”