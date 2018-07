Tag der Trauer in Pakistan nach Anschlägen auf Wahlkämpfer

An eine Rückkehr zur Normalität ist noch nicht zu denken - © APA (AFP)

Nach dem verheerendsten Selbstmordanschlag seit Jahren in Pakistan mit mindestens 140 Toten hat das Land am Sonntag einen Tag der Trauer begangen. Premierminister Nasirul Mulk ordnete an, die Nationalflagge auf dem Regierungsgebäude in Islamabad auf halbmast zu setzen.