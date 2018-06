Tag gegen Kinderarbeit – NGOs fordern Ende der Ausbeutung

Die Dreikönigsaktion (DKA), das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, appellierte am Montag an österreichische Unternehmen sowie staatliche Stellen, zur Abschaffung von schwerer Kinderarbeit beizutragen. Jedes Jahr würden bei Arbeitsunfällen rund 22.000 Kinder sterben, viele Kinder würden verschleppt und wie Sklaven verkauft, seien sexualisierter Gewalt ausgesetzt oder würden als Kindersoldaten missbraucht, hieß es in einer Aussendung.

Um Kinderarbeit nachhaltig zu beseitigen, brauche es eine Reduktion der Armut und eine gerechtere Verteilung der Einkommen, so die DKA. Unternehmen müssten bei ihren Zulieferfirmen darauf bestehen, dass die Löhne der Erwachsenen steigen und so Kinderarbeit überflüssig werde. Wichtig sei auch, Kinder direkt zu unterstützen und deren Schulbesuch zu fördern.

“Bekämpft man die Armut, bekämpft man die Ausbeutung von Kindern”, erklärte auch Caroline Sommeregger von Südwind, die vor allem auf die Situation von Kakaobauern aufmerksam macht. Auf Kakaoplantagen seien Kinder gefährlichen Pestiziden und Düngemitteln ausgesetzt. Als “schlimmste Form von Kinderarbeit” wird die Beschäftigung von Kindern auf Kakaoplantagen auch von den Regierungen von Ghana und Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) eingestuft, betonte die Kakao-Expertin.

Petra Bayr, die SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, setzte sich anlässlich des Tages gegen Kinderarbeit dafür ein, dass auf dem österreichischen Markt keine Produkte verkauft werden, in denen ausbeuterische Kinder- und Zwangsarbeit steckt. Dafür brauche es einen gesetzlichen Rahmen. Habe es vor dem Regierungswechsel noch eine entsprechende Initiative gegeben, scheine dieses Vorhaben nun aber “in weite Ferne gerückt” zu sein, kritisierte Bayr die schwarz-blaue Bundesregierung. Es sei derzeit “kein politischer Wille zu erkennen”, sich für bessere soziale Standards einzusetzen.

