Taifun “Cimaron” legte im Westen Japans Verkehr lahm

Der Taifun "Cimaron" zieht über den Inselstaat - © APA (AFP)

Ein starker Sturm hat am Freitag im Westen Japans Schäden angerichtet und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Taifun “Cimaron” traf laut Wetterdienst am späten Donnerstagabend auf Land und zog über den Inselstaat. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden 13 Menschen verletzt, für mehr als eine Million Menschen galten am Abend Evakuierungsempfehlungen.