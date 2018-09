“Mangkhut” wütet an Chinas Küste – Höchste Alarmstufe

Weltuntergangsstimmung in Kongkong - © APA (AFP)

Nachdem “Mangkhut” auf den Philippinen mehr als zwei Dutzend Menschen getötet hat, hat der Taifun seine Zerstörungskraft auch im Süden Chinas entfaltet. Das nationale Wetteramt gab am Sonntag die höchste Taifun-Alarmstufe aus und warnte vor dem möglicherweise stärksten Taifun dieses Jahres an der Küste. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht und Schiffe zurück in die Häfen beordert.