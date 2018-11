Taliban in Afghanistan offenbar weiter auf dem Vormarsch

In Afghanistan herrscht weiter Bürgerkrieg - © APA (AFP)

Mehr als ein Jahr nach dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strategiewechsel in Afghanistan sind die radikalislamischen Taliban weiter auf dem Vormarsch. Die afghanische Zentralregierung in Kabul übe nur noch in 226 von 407 Distrikten des Landes Einfluss aus, heißt es in dem am Donnerstag in Washington vorgelegten Fortschrittsbericht des US-Generalinspekteurs für Afghanistan (SIGAR).