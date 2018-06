Taliban töten 20 Soldaten bei Angriff im Norden Afghanistans

Der Vorfall ereignete sich am zweiten Tag einer einseitigen Waffenruhe, die die afghanische Regierung am vergangenen Donnerstag für den Zeitraum vom 12. bis zum 20. Juni ausgerufen hatte. Kurz darauf hatten auch die Taliban eine dreitägige Waffenruhe zum Fest des Fastenbrechens am Ende des Fastenmonats Ramadan angekündigt, die am 16. Juni beginnen sollte.

Gouverneurssprecher Nik Mohmand Nasari sprach nur von vier Toten bei dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch. Regierungsbeamte sind aber dafür bekannt, Opferzahlen für die Öffentlichkeit gering zu halten. Die Taliban haben die Bezirke Wardoj und Jumgan in Badakhshan bereits seit Jahren unter Kontrolle.

(APA/dpa)