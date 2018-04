Am Mittwoch hatten die Extremisten zwölf Menschen in der Provinz Ghasni getötet, darunter den Gouverneur. Tage zuvor waren mindestens sechs Menschen bei einer Explosion im Westen des Landes umgekommen. Im Frühjahr nehmen die Angriffe der Taliban in der Regel aufgrund des besseren Wetters zu.

(APA/ag.)